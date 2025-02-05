Общество

Курсантов и сотрудников Псковского филиала университета ФСИН наградили ко Дню российской науки

Торжественное мероприятие, посвященное Дню российской науки, состоялось в Псковском филиале Университета ФСИН России с участием руководства и профессорско-преподавательского состава образовательной организации. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

«Наука и образование неразрывно связаны, потому что образование является основой для развития науки, а вместе они способствует развитию общества в целом, решая сложные социальные и экономические проблемы, развивая инновации и технологии, которые улучшают качество жизни людей. В Псковском филиале университета стало уже доброй традицией в профессиональный праздник ученых России чествовать преподавателей, которые занимаются собственными научными разработками и помогают найти свое место в науке молодежи, руководя исследованиями курсантов», – отметил начальник филиала Александр Сысоев.

Помимо этого, он наградил победителей и призеров смотра-конкурса за лучшую организацию научно-исследовательской работы курсантов по итогам 2024 года.

Победителем в номинации «Лучший научный руководитель курсантов» стал преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Пушилин.

В номинации «Лучший руководитель научного кружка» победила доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Наталья Патраш.

В номинации «Лучшая кафедра по организации научно-исследовательской работы курсантов» победу одержала кафедра государственно-правовых дисциплин.

Курсант четвёртого курса Полина Яковлева стала лучшей в номинации «Отличник науки».

За большой личный вклад в обеспечение учебной и научной деятельности образовательной организации 15 сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава были удостоены благодарности, 28 курсантов – за активную научно-исследовательскую работу.

Торжественное мероприятие по случаю празднования Дня российской науки завершилось концертом детского духового оркестра имени Александра Роора.