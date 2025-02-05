Общество

Доля валютных вкладов россиян достигла минимума за 17 лет

Доля валютных вкладов россиян достигла самого низкого уровня как минимум за 17 лет, сообщили в пресс-службе Центробанка. В декабре 2024-го она упала до 6,8%.

Общий объем депозитов на конец года составил 40,4 трлн рублей, уточнил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Значит, сбережения в валюте достигают порядка 2,7 трлн рублей. До 2022-го доля депозитов в иностранных денежных единицах несколько лет колебалась около 20%, однако затем начала быстро снижаться, следует из данных ЦБ.

Сейчас в условиях сохраняющихся санкций люди стремятся к девалютизации сбережений, полагают в пресс-службе Банка России. Кроме того, процентные ставки по рублевым депозитам существенно выше, чем по валютным, добавили там. По вкладам в рублях банки сейчас в среднем предлагают доходность 18-21% годовых, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. А по депозитам в долларах можно заработать до 1,5%. Впрочем, если сравнивать совокупную доходность рублевых вкладов и долларов, то получаются сопоставимые цифры. Так, в начале 2024-го банки открывали депозиты в рублях на год примерно под 14% годовых. При этом за тот же период курс доллара к рублю вырос на 13%, пишут «Известия».

Снижение доли валютных вкладов и переход к депозитам в дружественных валютах не значит, что россияне полностью отказываются от долларов и евро.