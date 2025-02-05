Общество

Более 9 млрд рублей псковичи взяли на потребительские цели в Сбере в 2024 году

По итогам 2024 года объём потребительского кредитования в Сбере по Северо-Западу составил 261,2 млрд рублей, из них по Санкт-Петербургу – почти 98 млрд рублей. Кроме петербуржцев активно в 2024 году кредитовались жители Ленинградской (27 млрд рублей), Архангельской (25,2 млрд), Мурманской (24,6 млрд) и Псковской (9,5 млрд) областей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.

«Мы всегда готовы помочь человеку, если у него возникают неотложные финансовые потребности, и создаём для этого максимально доступные условия, несмотря на разные экономические условия в тот или иной период. Иногда кредит — это единственный способ для человека или семьи сделать крупную покупку. В таком случае важно рассчитать так, чтобы серьёзных изменений в образе жизни не произошло. На выплаты по кредитам не должно уходить больше 30% от доходов. Мы стараемся как можно чаще напоминать об этом в своих коммуникациях, чтобы люди грамотно подходили к вопросу кредитования. По экспертной оценке, чаще всего потребительские кредиты берут на покупку бытовой техники и электроники, ремонт жилья и автомобилей, лечение, отдых и другие цели», - рассказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

У тех, кто получает зарплату на карты Сбера, есть дополнительный дисконт, за счёт чего платёж по кредиту ниже. Помогает снизить издержки и подписка СберПрайм Плюс, её владельцы получают 1,5% кешбэк от ставки бонусами «Спасибо» и могут оплачивать ими до 99% стоимости покупок у партнёров программы.