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Общество

В РФ могут ввести штрафы за нарушения иноагентами требований Минюста

07.02.2025 12:11|ПсковКомментариев: 0

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предлагает рассмотреть в марте в первом чтении законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей для иноагентов за несоблюдение требований Минюста.

«Предложить Совету Государственной Думы <...> установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении - март 2025 года» - следует из решения комитета, опубликованного в думской базе данных.

Документ внесла в Госдуму в январе группа депутатов во главе с председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым, пишет ТАСС

Новым положением предлагается дополнить статью 19.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в которой предусмотрены санкции за неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего госнадзор. Так, за невыполнение законных требований должностного лица органа, уполномоченного на осуществление госконтроля за соблюдением законодательства об иноагентах, предусмотрен штраф для граждан в размере до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - до 300 тысяч рублей. Для юрлиц предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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