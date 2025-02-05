Общество

Соглашение о сотрудничестве подписали глава Псковского района и Илья Стрелков

Соглашение о сотрудничестве подписали глава Псковского района Наталья Федорова и глава муниципального округа «Семеновский» Санкт-Петербурга Илья Стрелков, об этом сообщила Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«Документ закрепляет взаимодействие между нашим муниципалитетами по ключевым направлениям работы, обмен опытом и лучшими практиками в реализации проектов и работе с жителями», - рассказала Наталья Федорова.

«У Псковского района накоплен положительный опыт межмуниципального сотрудничества с районами-побратимами из Республики Беларусь. Рассчитываем, что работа с коллегами из Санкт-Петербурга будет столь же плодотворной!» - добавила глава Псковского района.