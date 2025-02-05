Общество

Экстремально высокое давление зафиксировали в Псковской области

7 февраля в Псковской области экстремально высокое давление, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Да, у нас сегодня экстремально высокое давление. Погода у нас определяется антициклоном Сибирский максимум. Он все-таки к нам пробился. Поэтому вот это солнышко и такая морозная погода - это он. В настоящий момент давление около 790 миллиметров ртутного столба», - рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик отметила, что для появления антициклона хорошим давлением считается 770.

«Поэтому он (антициклон - ред.) у нас чемпион, не знаю, будет ли он рекордсменом, посмотрим», - подытожила Тала Нещадимова.