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Общество

Экстремально высокое давление зафиксировали в Псковской области

07.02.2025 17:02|ПсковКомментариев: 0

7 февраля в Псковской области экстремально высокое давление, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Да, у нас сегодня экстремально высокое давление. Погода у нас определяется антициклоном Сибирский максимум. Он все-таки к нам пробился. Поэтому вот это солнышко и такая морозная погода - это он. В настоящий момент давление около 790 миллиметров ртутного столба», - рассказала Тала Нещадимова. 

Синоптик отметила, что для появления антициклона хорошим давлением считается 770. 

«Поэтому он (антициклон - ред.) у нас чемпион, не знаю, будет ли он рекордсменом, посмотрим», - подытожила Тала Нещадимова.

Теги: #прогнозы #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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