В Псковской области выявлены зараженные голландские розы

На складе временного хранения в Псковской области при проведении карантинного фитосанитарного контроля в партии роз выявлено живое имаго насекомого, схожего по морфологическим признакам с опасными карантинным объектом. 120 срезов цветов происхождением из Нидерландов следовали в Санкт-Петербург, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
Лабораторные исследования, проведенные специалистами в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили наличие в срезанных цветах томатного трипса (Frankliniella schultzei (Trybom).
Выпуск цветов на территорию Российской Федерации запрещён, в соответствии с нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений и по решению собственника 120 роз подлежат уничтожению.