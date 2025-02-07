В Псковской области выявлены зараженные голландские розы

Каток залили у Троицкого моста в Пскове

14 соотечественников из Латвии и Эстонии прибыли в Псковскую область в январе

Псковичи лишились сбережений после общения с неустановленными аферистами

Игорь Дитрих: Запрет продажи алкоголя до 21 года не поможет, нужны воспитательные меры

Соглашение о сотрудничестве подписали глава Псковского района и Илья Стрелков

Комитет ГД одобрил к первому чтению законопроект о защите русского языка

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В РФ могут ввести штрафы за нарушения иноагентами требований Минюста

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