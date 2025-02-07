Общество

В Пскове прошел «Про-форум» для добровольцев организации «Общее дело»

«ПРО-форум» прошел в Пскове уже в третий раз. Мероприятие проводилось в формате социального проектирования, что позволило участникам объединиться и стать частью единого целого, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Кроме того, форум стал площадкой для поддержки воспитательной работы педагогов.

Для участников была подготовлена обширная программа, включающая игры, лекции, квесты и тренинги, направленные на социальное проектирование и личностный рост. Занятия проходили группах по 30-40 человек под руководством опытных сертифицированных координаторов.

«В этом году мы завершили полностью строительство нашего прекрасного дома, и теперь у нас целый четырёхэтажный дом, в котором двери для вас открыты всегда. Та тема, которой вы занимаетесь, которую вы продвигаете, – здоровьесбережение – на самом деле ключевая для всех нас. Только сохранив своё здоровье, на своём примере показав, насколько это важно и помогает для личностного развития, вы сможете свои лучшие практики продвигать среди сверстников. Отличная идея в том, что вы сами становитесь наставниками для таких же ребят, как и вы. Это очень важно», – подчеркнул врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова отметила, что участники форума продвигают важные темы.

«То, чем мы занимаемся — общим делом, волонтёрством, добровольчеством, развитием общественных организаций, пропагандой здорового образа жизни — это не только тема для саморазвития, это тема для того, чтобы наша Отчизна была здоровой и сильной. А ведь если каждый из нас будет вкладываться в нашу Родину, она обязательно будет такой», — поделилась Наталья Соколова.

Цель форума — развитие добровольческого движения, как мощного инструмента вовлечения обучающихся в общественную жизнь. В рамках форума пропагандируется здоровый образ жизни, традиционные российские духовно-нравственные ценности и профилактика употребления психоактивных веществ.

Форум проводился в рамках международного конкурса социальных проектов в сфере здоровьесбережения, при поддержке комитета по молодёжной политике Псковской области и АНО "Центр молодёжи и общественных инициатив".