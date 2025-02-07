Общество

Первого замглавы администрации Палкинского района привлекли к административной ответственности

По требованию прокурора Палкинского района первого заместителя главы Администрации района привлекли к административной ответственности 7 февраля.

Мировой судья судебного участка № 12 Палкинского района Псковской области 7 февраля рассмотрел административное дело в отношении первого заместителя главы администрации Палкинского района, возбужденное прокурором района.

В судебном заседании установили, что в нарушение требований Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» первый заместитель главы администрации Палкинского района в установленный срок не рассмотрел коллективное обращение местных жителей по вопросу отлова агрессивных бездомных собак.

Постановлением мирового судьи муниципального служащего признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Учитывая, что правонарушение совершено им впервые, суд ограничился предупреждением.