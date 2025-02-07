Общество

Гала-концерт «О героях на все времена» прошел в Доме профсоюзов в Пскове

Сегодня, 8 февраля, в большом зале Дома профсоюзов в Пскове состоялся гала-концерт лучших участников областного патриотического конкурса чтецов «О героях на все времена», посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Организатором мероприятия выступил «Псковский областной центр народного творчества» совместно с Псковским областным советом профсоюзов.

«Память о героях Отечества с нами навсегда. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем героев, защитивших нашу свободу, независимость, наши жизни. Сегодня вся страна в едином строю, как и 80 лет назад, снова сражается с фашизмом, который выкормили и взрастили западные страны, чтобы снова попытаться разрушить и покорить Россию. Этому не бывать, мы победим, Победа будет за нами!» - в своем приветственном слове сказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.