Общество

Проекты по благоустройству могут предложить великолучане до 25 февраля

Жители города Великие Луки могут внести свои предложения по проектам благоустройства общественных территорий в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской городской Думе.

«Информируем великолучан, что на основании постановления Администрации города Великие Луки от 04.02.2025 № 273, с 5 февраля 2025 года жители города Великие Луки могут внести свои предложения по проектам благоустройства общественных территорий в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Прием предложений продлится до 25 февраля включительно», - говорится в сообщении.

Предложения по проектам создания комфортной городской среды можно предоставить по трём адресам:

МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки» - город Великие Луки, проспект Гагарина, дом №13, кабинет 1; Общественная приемная Партии «Единая Россия» - город Великие Луки, улица Некрасова, дом №10, кабинет 1 Управление образования администрации города Великие Луки - город Великие Луки, улица Дружбы, дом №31, кабинет 307.

Предложения принимаются по рабочим дням в рабочее время.