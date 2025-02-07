Проекты по благоустройству могут предложить великолучане до 25 февраля

Жители города Великие Луки могут внести свои предложения по проектам благоустройства общественных территорий в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской городской Думе.
«Информируем великолучан, что на основании постановления Администрации города Великие Луки от 04.02.2025 № 273, с 5 февраля 2025 года жители города Великие Луки могут внести свои предложения по проектам благоустройства общественных территорий в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Прием предложений продлится до 25 февраля включительно», - говорится в сообщении.
Предложения по проектам создания комфортной городской среды можно предоставить по трём адресам:
Предложения принимаются по рабочим дням в рабочее время.