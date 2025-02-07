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Общество

Большинство россиян не приготовили финансовую подушку на старость — исследование

10.02.2025 09:47|ПсковКомментариев: 0

Большинство россиян не готовятся к тому, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию, показало исследование «Актуальные ожидания будущих пенсионеров», проведенное НПФ «Эволюция» совместно с Финансовым университетом при правительстве. 

Хотя 99% опрошенных хотели бы на пенсии жить в достатке, 89% ответили отрицательно на вопрос «готовитесь ли вы с финансовой точки зрения, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию?»

В исследовании приняли участие 2 тысячи человек в возрасте от 25 до 45 лет по всей стране, из которых 1,5 тысячи человек проживают в городах и 500 — в сельской местности.

Почти половина опрошенных рассчитывают на государственную пенсию (43%), чуть более четверти (27%) — на будущие собственные накопления, в том числе сформированные в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Люди с высшим образованием в меньшей степени полагаются на помощь государства и больше рассчитывают на собственные накопления, показало исследование.

За три года выросла доля молодых людей, рассчитывающих на государственную пенсию. Если в 2021 году такое же исследование выявило, что менее 10% молодежи рассчитывали на помощь от государства на пенсии, то сегодня 44% молодых респондентов в возрасте от 25 до 34 лет заявили, что рассматривают государственную пенсию как существенное подспорье в будущем. Более чем в два раза снизилась доля молодых людей, рассчитывающих жить на пенсии на личные сбережения: если в 2021 году жить на сбережения собирались 65% респондентов, то теперь этот показатель снизился до 26%.

Помимо государственной помощи, больше половины опрошенных рассчитывает на помощь близких людей и детей, а меньше половины (45%) рассматривают возможность формирования личных накоплений с помощью разных финансовых инструментов. Так 11% опрошенных рассматривают возможность использования корпоративной пенсионной программы, жить на сдачу в аренду недвижимости собираются 9% респондентов, 3% планируют получать доход с ценных бумаг, а 2% — рассматривают для себя накопительное страхование.

При выборе места работы соискатели все чаще обращают внимание именно на наличие корпоративной пенсионной программы, отметила генеральный директор НПФ «Эволюция» Елена Тетюнина.

В конце декабря НИУ ВШЭ представил исследование, проведенное на данных Национального исследования старшего поколения (НИСП). Анализ выявил, что у россиян достаточно узкий горизонт финансового планирования — так, 56% респондентов в возрасте 50 лет и старше планируют свои траты и сбережения не более, чем на ближайшие несколько месяцев, менее 20% респондентов ставят финансовые цели на ближайшие 10 лет, почти 16% затруднились с ответом.

Независимо от уровня дохода, самая главная финансовая цель россиян — покупка недвижимости себе или детям и внукам. Вторая по приоритету цель у бедных — сформировать сбережения на старость, а у более обеспеченных — оплата обучения детей, внуков или взрослых членов семьи, выявило исследование НИУ ВШЭ.

В 2028 году должен завершиться переходный этап пенсионной реформы, в результате чего пенсионный возраст составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, пишет РБК

В представленном в конце 2024 года Росстатом докладе о социально-экономическом положении среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по итогам первого полугодия 2024 года составляла 83 582 рубля, а средняя назначенная пенсия — 20 877 рублей.

В январе правительство проиндексировало размер страховой пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров на 9,5%, таким образом, размер пенсионных выплат вырос с 16 000 до 17 520 рублей.

Теги: #опрос
Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 270 человек
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