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Общество

Доля привлеченных к труду осужденных в Псковской области выросла на 2%

10.02.2025 13:40|ПсковКомментариев: 0

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области состоялось расширенное заседание коллегии по подведению итогов оперативно–служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 2024 год и определению приоритетных задач на предстоящий период, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства. 

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В работе коллегии приняли участие прокурор Псковской области, государственный советник юстиции 3 класса Андрей Мошков, заместитель председателя Псковского областного суда Дмитрий Устинов, начальник УФСБ России по Псковской области генерал-майор Виктор Швырев, начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Алексей Овсянников, руководитель аппарата правительства области Андрей Вьюнов, заместитель руководителя областного СУ СК России Дмитрий Егоров, федеральный инспектор по Псковской области аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО Ольга Миловидова, уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов, помощник начальника областного управления Минюста Владимир Курник, руководитель УФССП по Псковской области Сергей Колесников, начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев, председатель региональной ОНК Николай Червяков, председатель Общественного совета при УФСИН Григорий Матвеев. 

В своем докладе временно исполняющий обязанности начальника областного пенитенциарного ведомства Виктор Леонов отметил, что благодаря принимаемым мерам оперативная обстановка в учреждениях УИС оставалась стабильной и управляемой, обеспечено поддержание правопорядка и законности. Не допущено побегов из-под охраны, массовых беспорядков, захватов заложников, групповых протестных акций, а также особо учитываемых преступлений, совершенных осужденными. Уровень злостных нарушений уменьшился на 51% в расчете на тысячу человек.

Также руководитель управления подчеркнул, что в отчетном периоде достигнуты положительные результаты взаимодействия с правоохранительными органами. Так, в 2024 году оказано содействие в раскрытии 555 преступлений, из них 13 преступлений прошлых лет, 394 – относящихся к категории тяжких и особо тяжких, 349 – по линии незаконного оборота наркотиков и изъятии 32,4 кг наркотических средств. 

Продолжается работа по увеличению количества видеокамер, используемых для надзора за подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными. В учреждениях УИС в 2024 году их стало больше на 71 единицу.

Одним из приоритетных направлений регионального УФСИН по-прежнему является развитие производственного сектора, привлечение осужденных к труду. В результате взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и муниципалитетами в 2024 году заключено договоров (контрактов) на общую сумму более 5 млн рублей при плановом показателе 3,9 млн, доля осужденных, привлеченных к труду, выросла на 2%, в том числе на 4,1 % возросло количество трудоустроенных осужденных, имеющих исполнительные листы.

В течение 2024 года на территории Псковской области успешно реализовывались положения ФЗ от 06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» в части применения исполнительной и пенитенциарной пробации. В этой связи УФСИН заключено 49 соглашений о взаимодействии с субъектами пробации.

С 1 января 2025 года вступили в законную силу положения закона о пробации в части применения постпенитенциарной пробации. 30 января этого года состоялось официальное открытие первого в регионе центра пробации на базе АНО ЦСА «Другой формат».

В рамках коллегии прозвучали выступления приглашенных лиц, которые озвучили вопросы, возникающие в процессе взаимодействия, выработали совместные решения по повышению эффективности деятельности УИС региона. В свою очередь руководство УФСИН заверило присутствующих, что направления, требующие особого внимания, взяты на контроль, стоящие перед ведомством задачи будут выполнены, тесное сотрудничество с представителями общественности, способствующее открытости и совершенствованию уголовно-исполнительной системы, сохранится. 

Кроме этого, были заслушаны доклады заместителей начальника УФСИН, ряда служб и руководителей подведомственных учреждений. В рамках работы коллегии сотрудникам, достигшим положительных результатов, вручены ведомственные награды, благодарности от взаимодействующих структур.

Теги: #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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