Александр Козловский: В Год защитника Отечества мы будем уделять особое внимание подвигам героев

2025 год станет особенным для всей страны. Об этом секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он уточнил, что значимость роли советских солдат в освобождении Европы от немецко-фашистских захватчиков сложно переоценить.
«Юбилейные мероприятия в Псковской области уже начались. Это череда празднований освобождения районов и наших городов. В Великих Луках буквально недавно Российское военно-историческое общество тоже проводило одно из таких больших мероприятий, где мы вспоминали подвиг Матвея Кузьмина, а также подвиги других жителей Псковской области, которые внесли большой вклад в эту Победу, отдав свои жизни. Мы вспоминали некоторые факты, которые, может быть, не были замечены в предыдущие годы. Это здорово, что до сих пор историки работают, делают так, чтобы события той войны стали общедоступными. Современное поколение должно знать, чем жили люди, находясь в оккупации, каким угрозам они подвергались, каким гонениям. Не переоценить и роль партизан, и сейчас мы видим, что районы Псковской области приобретают статус партизанского края. Сама Псковская область - это и есть партизанский край, где везде действовали партизанские отряды, и об этом тоже необходимо говорить», — добавил Александр Козловский.
Парламентарий призвал не забывать и героев современности, которые уже после Великой Отечественной войны участвовали в различных конфликтах и защищали страну.
«Мы будем принимать активное участие и вспоминать подвиг наших офицеров и солдат 6-й роты. Важно говорить и о героях специальной военной операции, которые сейчас защищают нашу родину. Некоторые их них погибли, и мы должны отдать дань памяти их подвигам, должны знать про их подвиги. Должны помогать их семьям, женам, матерям. Нам предстоит большая работа не только в этот год, тем не менее этот год у нас как особенный. Мы все ожидаем, что специальная военная операция придет к какому-то логическому завершению, мы должны достичь своих целей и задач, которые поставил президент, которые стоят перед нашей страной, чтобы в дальнейшем больше не допустить военных действий на территории России и вблизи России», – заключил гость студии.