Общество

Александр Козловский: В Год защитника Отечества мы будем уделять особое внимание подвигам героев

2025 год станет особенным для всей страны. Об этом секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Для нашей страны 2025 год — это юбилей Победы. 80 лет — это значимая дата, круглая дата. В этот период пройдут не только главные торжества на 9 Мая, сам год пройдет несколько иначе. Мы будем вспоминать героев и роль России во Второй мировой войне, напоминать молодому поколению важные события этой войны, чтобы они запомнили эти истории и передали их следующим поколениям. Мы будем напоминать всему миру, что именно русский человек, советский человек, русский солдат, советский солдат внесли основную лепту в Победу во Второй мировой войне», – сказал Александр Козловский.

Он уточнил, что значимость роли советских солдат в освобождении Европы от немецко-фашистских захватчиков сложно переоценить.

«Юбилейные мероприятия в Псковской области уже начались. Это череда празднований освобождения районов и наших городов. В Великих Луках буквально недавно Российское военно-историческое общество тоже проводило одно из таких больших мероприятий, где мы вспоминали подвиг Матвея Кузьмина, а также подвиги других жителей Псковской области, которые внесли большой вклад в эту Победу, отдав свои жизни. Мы вспоминали некоторые факты, которые, может быть, не были замечены в предыдущие годы. Это здорово, что до сих пор историки работают, делают так, чтобы события той войны стали общедоступными. Современное поколение должно знать, чем жили люди, находясь в оккупации, каким угрозам они подвергались, каким гонениям. Не переоценить и роль партизан, и сейчас мы видим, что районы Псковской области приобретают статус партизанского края. Сама Псковская область - это и есть партизанский край, где везде действовали партизанские отряды, и об этом тоже необходимо говорить», — добавил Александр Козловский.

Парламентарий призвал не забывать и героев современности, которые уже после Великой Отечественной войны участвовали в различных конфликтах и защищали страну.

«Мы будем принимать активное участие и вспоминать подвиг наших офицеров и солдат 6-й роты. Важно говорить и о героях специальной военной операции, которые сейчас защищают нашу родину. Некоторые их них погибли, и мы должны отдать дань памяти их подвигам, должны знать про их подвиги. Должны помогать их семьям, женам, матерям. Нам предстоит большая работа не только в этот год, тем не менее этот год у нас как особенный. Мы все ожидаем, что специальная военная операция придет к какому-то логическому завершению, мы должны достичь своих целей и задач, которые поставил президент, которые стоят перед нашей страной, чтобы в дальнейшем больше не допустить военных действий на территории России и вблизи России», – заключил гость студии.