Общество

Осуждённые в Великих Луках построили вольер для собак в зооприюте

В городе Великие Луки осуждённые из исправительного центра №1 активно участвовали в мероприятиях, направленных на их социализацию и укрепление связей с обществом. В рамках этих инициатив осужденные посетили зооприют «Веретье» и оказали помощь в благоустройстве городских улиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

«Во время визита в приют осуждённые построили новый вольер для собак, продемонстрировав заботу о животных и стремление помогать тем, кто нуждается в поддержке. Эти усилия стали важным шагом на пути к исправлению и показали готовность осужденных внести свой вклад в общество», - рассказали в УФСИН.

Кроме того, совместно с муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство» осуждённые провели уборку на улицах Новосокольническая и Горицкая. Они собрали мусор, очистили территории от листвы и веток, привели в порядок тротуары.

Начальник исправительного центра №1 Евгений Свиридов отметил, что такие мероприятия играют ключевую роль в процессе реабилитации осуждённых. Они помогают формировать у участников чувство ответственности и уважения к труду, а также способствуют их успешной адаптации к жизни после освобождения.