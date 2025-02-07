Общество

Росгвардейцы изъяли у псковичей 13 единиц оружия за неделю

С 3 по 9 февраля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 24 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Росгвардейцы выявили 12 административных правонарушения, изъяли 13 единиц оружия и более 80 боеприпасов.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.