Международный день безопасного Интернета празднуют 11 февраля

В феврале во многих странах отмечается Международный день безопасного Интернета (англ. Safer Internet Day, SID) под девизом «Вместе за лучший Интернет» (Together for a better internet). Ежегодно назначается тема, касающаяся актуальных проблем в сфере защиты пользователей Сети и внедрения новых программ.

Интернет как значимое явление прогресса изменил жизнь современного человека, предлагая множество возможностей от онлайн-обучения до развлечений. В период пандемии он стал незаменимым инструментом общения.

Он имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Инициаторы праздника стремятся обратить внимание общественности на негативные аспекты. Они разъясняют молодому поколению и старшим возрастные группам особенности работы в мировой информационной сети, обращая внимание на необходимость грамотного использования и фильтрации информации.

Праздник был учрежден в 2004 году Еврокомиссией в рамках программы «Безопасный Интернет». Координатором мероприятий стала некоммерческая организация Insafe, членами которой стали все страны Евросоюза, Россия, Норвегия и Исландия. Сегодня его отмечают в более чем 170 странах, пишет calend.ru.

Россия участвует в праздновании с 2007 года, традиционно проводя Неделю безопасного Рунета. Инициатором и координатором мероприятий выступает Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ). Официальным организатором мероприятий является Центр безопасности в информационном обществе «Не допусти!».

В рамках празднования проводятся круглые столы, семинары, вебинары, конференции, уроки безопасного Интернета, презентации программ. В мероприятиях участвуют представители ВУЗов, компаний-разработчиков, правоохранительных органов и общественных организаций.

Организаторы разрабатывают комплексные меры на государственном уровне, вносят поправки в законодательство, вводят ответственность за распространение вредной информации. В России действуют «горячие линии» и общественные организации по борьбе с противоправным контентом.