Общество

Татьяна Фомченкова: Иностранный сленг плотно вошел даже в речь чиновников и депутатов

Механизмы регулирования закона о защите русского языка должны быть достаточно мягкими и в большей степени просветительскими. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания по округу №5, директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова высказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Подобного рода законопроекты не новы в русской культуре. Начиная с восемнадцатого века, были поборники чистоты русского языка. И я считаю, что они всегда давали правильный противовес такому количеству заимствований из Европы. Процесс этот абсолютно закономерный, человеческий и жизнеспособный», – сказала Татьяна Фомченкова.

Она уточнила, что законопроект для сохранения чистоты русского языка необходим.

«Конечно, мы используем слова вместе с реалиями. Мы не будем использовать другое название, например, для нейросетей. Но когда мы выбираем жаргонные, сленговые синонимы, с этим надо бороться. Многие заимствования именно жаргонного характера, ведь сначала заимствование идет через молодежную речь, через жаргоны. А сейчас уже плотно вошли в речь чиновников и депутатов, в речь средств массовой информации. Закон должен быть. Механизмы регулирования этого закона должны быть достаточно мягкими и в большей степени просветительскими», — уточнила Татьяна Фомченкова.

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Ранее законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов поддержал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.