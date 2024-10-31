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Общество

Чистый русский

01.11.2024 11:27|ПсковКомментариев: 0

Использование школьниками искусственного интеллекта и все более редкое письмо от руки, включение через язык в общее культурное пространство, фольклорные традиции – все это обсудили участники круглого стола на радиостанции «ПЛН FM». В студии собрались хранители: те, чей профессиональный долг – сберегать чистоту русского языка. Вместе они поговорили о том, кто какими способами, а главное – зачем работает в Псковской области над сохранением русского языка.

 

Живой

Чтобы хранить, надо понимать, в чем ценность того, что бережешь. Так что, в первую очередь, разговор зашел о значимости русского языка. Для каждого хранителя она своя.

«Человек полностью осмысляет себя через язык, - отметила Екатерина Гончарова, руководитель Псковского областного института повышения квалификации работников образования. - Думать на языке, ощущать себя в созданном им пространстве – это часть культурного кода. Мы обязаны хранить этот дар и соблюдать чистоту русского языка».

Екатерина Гончарова.

На первом рубеже стерегут чистоту русского языка педагоги. Екатерина Торшина, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе псковской гимназии №29, лектор российского общества «Знание» остановилась на понятии «экология языка», на его чистоте в ежедневном употреблении. Педагог обозначила задачу учителей по прививанию любви детям к родному языку и написанной на нем литературе. Тогда, вырастая, носители чистого языка передадут дальше это величайшее наследие.

Его частью является традиционная культура, стоящая на фундаменте живого языка, бытующего в народной среде.

«Наши фестивали «Знак русского», «Соловьиная ночь», конкурс сказителей имени Гейченко, другие мероприятия связаны с популяризацией народных традиций, а они базируются на русском языке, – сказала Наталья Белова, руководитель Псковского областного Центра народного творчества. - Лично для меня наш язык ценен тем, что он родной, передан мне предками, и настолько могуч, что на нем можно передать все эмоции».

«Есть два взаимосвязанных понятия: ментальность мышления и стереотип поведения. Их определяет язык, а на нем складываются песни, обряды, - дополнила главный специалист Центра народного творчества Галина Березина. - Все это не просто проговаривается голосом. Мысль даже сильнее движется, чем само слово. Код русского – в нашей традиционной культуре. Дух – это самое главное. Здесь, в Псковской области, русский дух, здесь Русью пахнет».

Галина Березина.

Творческие силы

Каждый из хранителей закрывает свой фронт работы по сбережению родного языка. В частности, областной Центр народного творчества является методическим ядром для каждого из 284 культурно-досуговых учреждений области. Фольклористы собирают объекты этно-культурного достояния, которыми полна область. В едином региональном реестре уже 84 традиции. Связаны они, в том числе, с песенным творчеством и сказками. Три объекта внесены в федеральный каталог, два из них, опять же, напрямую связаны с русским языком, это песенная традиция Ольги Федосеевны Сергеевой и сказочная традиция Василия Петровича Буйко. А в 2021 году ОЦНТ по инициативе губернатора Михаила Ведерникова издал красочный сборник псковских сказок.

На «Соловьиной ночи».

Популяризация народной культуры, патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие – русский язык стоит в основе всей этой работы. Тон для 20 народных коллективов задает ансамбль «Уграда». Небольшая Псковская область вмещает восемь песенных традиций на разных территориях. Эти традиции – не что-то застывшее, а пластичный материал, который и сегодня способен пробуждать творческие силы народа. В частности, в этом году отмечалось 225-летие со дня рождения Пушкина, и в Пушкинских Горах после перерыва из-за пандемии вновь состоялся фестиваль детского творчества «У Лукоморья», собравший 16 коллективов из разных регионов. К гала-концерту в этой среде спонтанно родилась песня «У Лукоморья» на мотив псковских частушечных наигрышей.

«Земля, вдохновлявшая Пушкина, вдохновила и молодое поколение. – констатировала Наталья Белова. - Так еще в старину было. Исследователи находят интересные факты: крестьяне пели стихи Пушкина на мотив частушек. Народ подхватывал его слово и нес дальше».

Наталья Белова.

В июне во время проведения Дней пушкинской поэзии Пушкинские Горы стали также местом проведения форума учителей русского языка и литературы, организованного ПОИПКРО. В том числе, во время форума состоялся Пушкинский диктант. Форум получил положительную обратную связь. Уже принято решение сделать его ежегодным.

Одной из затронутых на нем тем стала роль языка в адаптации тех, для кого он не является родным.

«Включение обучающихся в историко-культурный контекст позволяет уже им дома включать в наше языковое пространство родителей и бабушек с дедушками, - пояснила Екатерина Гончарова. - Для этого нужны начитанность и насмотренность, надо осваивать классические произведения на русском языке. Нам, носителям, проще, мы в этой социокультурной реальности живем. Задача – вовлечь в нее людей других культур. В том числе, за рубежом. Наш институт ведет профподготовку педагогов по обучению русскому как иностранному. Ретрансляция наших практик за пределы страны – элемент "мягкой силы "».

Сохранение русского языка – часть ежедневной работы педагогов. Не только во время уроков. Например, школьники из псковский гимназии №29 ищут ошибки в вывесках на улицах города, недавно Псковская Лента Новостей рассказывала об их проекте «Чистый город – хорошая речь».

В начале этой недели гимназия стала площадкой для проведения форума «Знание в смыслах», на него российское общество «Знание» собрало педагогов из Пскова и Санкт-Петербурга. Одним из обсужденных вопросов стал молодежный сленг. Что это за языковой код, которым подростки отгораживаются, пытаются сделать свой мир эксклюзивным и недоступным для взрослых?

«Мы обсуждали, - рассказала Екатерина Гончарова, - как с помощью потенциала, заложенного в языке, можно и нужно формировать воспитательные практики, осознание своей идентичности, сопричастности к малой родине, к Отечеству. Как воспитывать социально ответственную личность, человека и гражданина, который будет не только понимать, но и принимать ценности, становиться их носителем для последующих поколений».

ИИ против правописания

Такая работа особенно актуальна в свете стоящих перед хранителями языка вызовов. Один из них – все более широкое распространение искусственного интеллекта и не всегда оправданное использование школьниками чат-ботов для генерации текстов ученических работ.

«Дети часто пишут сочинения с помощью GPT-чатов, не говоря уже о рефератах, - обрисовала Екатерина Гончарова положение дел. - В Острове мы с учениками психолого-педагогических классов гимназии обсуждали, как такие чаты могут быть встроены в систему образования самими обучающимися. Совместно пришли к выводу, что чат – штука хорошая. Но! Его надо учить. Обучающийся, владея сам русским языком и общекультурным мировоззрением на высоком уровне, должен быть готов подстроить под себя эту систему. Тогда это будет хороший инструмент для развития. Обучающиеся должны понимать, что главный человек, который поможет – это учитель».

Пока что учителя сталкиваются совсем с другими способами взаимодействия школьников и искусственного интеллекта.

«Проблема школьников в том, что они просто вводят тему сочинения и сдают получившийся результат, в потом обижаются, почему за работу не «пять». Даже пытаются доказать, что я не права, - сокрушается Екатерина Торшина. - Если школьники будут подходить с умом к взаимодействию с искусственным интеллектом, тогда он станет помощником».

Екатерина Торшина.

Цифровизация ставит перед хранителями языка и другие вызовы. Отдельный вопрос, пока не имеющий в силу новизны твердых ответов: как на психику детей, на их развитие влияет все больший отход от письма рукой.

«Дети разучились писать, - рассказала Екатерина Торшина, как обстоит дело в классе. - Доклады, маленькие сообщения – это, преимущественно, печатный текст. так быстрее, удобнее. Но при письме устает рука. Сорок минут урока – уже проблема. Если 20 минут пишем диктант, падает скорость написания, появляются сложности с тем, что ребята не видят орфографических и пунктуационных ошибок, лист бумаги, в отличие от компьютера или телефона, сам их не исправляет».

Как важен рукописный текст, многое знает Екатерина Гончарова. Недавно увидело свет издание ее стихов «Больше, чем повседневность».

Автор призналась, что сначала выводит строки рукой. И тому есть весомая причина:

«Когда мы печатаем, за нами дописывает техника, и мы немного расслабляемся. А когда мы выводим слова на бумаге, то думаем не только о правильности расстановки знаков препинания и о правописании, но и о смысле написанного. Мне кажется правильным сохранять в образовательном процессе традиционные формы обучения, которые помогают проходить этапы развития личности».

Самим хранителям помогает блюсти чистоту русского языка государство. Более того, вся их деятельность как сотрудников государственных и муниципальных учреждений на бюджетной зарплате – и есть деятельность государства. Русский язык – не просто государственный. Но и, как записано в обновленной Конституции, «язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». То есть один из камней в фундаменте государства, его истории, культуры и повседневности каждого носителя.

Юлия Магера

Теги: #образование #русский язык
Источник: Псковская Лента Новостей
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