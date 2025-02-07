Общество

Ваша работа играет важную роль в развитии Пскова - Борис Елкин о работе МИД

Роль министерства иностранных дел России в Псковской области играет важную роль в развитии Пскова. Таким мнение поделился глава города Борис Елкин в своем поздравлении в Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Поздравляю коллектив представительства МИД России в Пскове с Днём дипломатического работника! Ваша работа играет важную роль в развитии нашего города. Благодаря вам формируются благоприятные условия для установления и развития международных связей. Это, в свою очередь, открывает множество возможностей для экономического, культурного и социального роста муниципалитета», - выразил поздравления градоначальник.

Он отметил, что программы обмена опытом позволяют делиться лучшими практиками в градостроительстве, экологии, образовании и других сферах. Международные выставки, концерты и фестивали обогащают культурную жизнь города, привлекают туристов и способствуют повышению узнаваемости Пскова на международной арене.

«Выражаю вам искреннюю признательность за поддержку муниципалитета, дипломатический опыт, талант и дальновидность! Желаю вам всего самого доброго и новых успехов на дипломатическом поприще!» - подытожил свое поздравление глава города.