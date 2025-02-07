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Общество

Эксперты назвали главные угрозы для детей в интернете

11.02.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

Кража личных данных, деструктивные сообщества и мошеннические манипуляции вокруг политических тем, а также кибербуллинг стали главными угрозами для несовершеннолетних в соцсетях, рассказали эксперты центра «Безопасность 2.0» Российского фонда мира.

Эксперты подчеркнули, что опасность представляет чрезмерная открытость несовершеннолетних в соцсетях.

«Публикация текстовых, фото- и видеоданных, свидетельствующих о благосостоянии, содержащих персональные данные, банковскую информацию, сведения о перемещениях, адресах, местах частого пребывания (геометки), несет очевидную угрозу фигурирующим лицам и их окружению. Данные попадают в открытый доступ и даркнет, их используют мошенники, представители различных преступных групп для совершения противоправных действий», — отметили они.

Личные данные часто похищают через почту, социальные сети и приложения.

«Примером может быть фишинг для получения конфиденциальной информации о людях и их окружении, а также использование поддельных публичных точек доступа к интернету», — указали в центре.

Также эксперты выделили тренд, связанный с использованием преступными и запрещенными организациями различных онлайн-игр и сообществ в соцсетях. Через них с помощью манипуляций детей склоняют совершать реальные преступления.

Растет также количество эпизодов кибербуллинга. По итогам 2024 года эксперты центра «Безопасность 2.0» зафиксировали рост количества резонансных эпизодов с участием более 100 человек на 15%. На 30% выросло и количество случаев буллинга в Сети, причиной которых стали публикации родителей, — сейчас таких случаев 23% от всех эпизодов, пишут «Известия».

Кибербуллинг, связанный с публикацией контента родителями, может негативно сказаться на эмоциональном состоянии и психологическом благополучии детей, отметила руководитель мониторингового центра «Безопасность 2.0», первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина.

«Родители, желая поделиться моментами из жизни своих детей, часто публикуют фото, видео или личную информацию в социальных сетях, не задумываясь о том, что их публикации могут быть использованы против их детей. Например, фото в неловкой ситуации или видео с семейного праздника могут быть использованы одноклассниками для издевательств», — подчеркнула она.

Кроме того, эксперты добавили, что с развитием нейросетей дети всё чаще стали обращаться к ним за информацией, однако ответы могут быть недостоверными или и вовсе ангажированными.

Теги: #мошенники #интернет
Источник: Псковская Лента Новостей
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