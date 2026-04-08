Депутат Госдумы перечислил главные проблемы, которые волнуют жителей Псковской области

Основные проблемы, с которыми жители Псковской области обращаются к депутатам во время встреч и объездов, — это здравоохранение, система ЖКХ и качество связи. Об этом рассказал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Политкухня».

Первое, на что жалуются люди, — система здравоохранения, которая, по словам парламентария, постоянно находится в процессе реформирования. Однако граждане пока не ощущают изменений в лучшую сторону.

«С одной стороны, мы видим современное оборудование, современные больницы, госпитали — они у нас есть. В районах же их нет, их становится меньше. Но даже там, где есть комфортабельные фельдшерско-акушерские пункты, зачастую отсутствуют специалисты, которые там могут работать. Где есть специалист — там вопросов по здравоохранению гораздо меньше», — подчеркнул депутат.

Александр Козловский подчеркнул, что ФАПы, открытые в предыдущие годы, должны быть оснащены не только современным оборудованием, но и кадрами. По его словам, оборудование без фельдшера ничего не значит. Жители вынуждены ездить далеко даже за простой консультацией, и это их серьезно волнует.

Второй блок проблем касается жилищно-коммунального хозяйства. Александр Козловский обратил внимание, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в последние месяцы уделяет этой теме особое внимание, поскольку система ЖКХ лучше не становится.

Депутат выделил две проблемы. Первая — факты нарушений и злоупотреблений при реализации концессий, когда имущество выводится, а ремонты оказываются некачественными. Вторая — нехватка денег на содержание системы ЖКХ.

«Особенно это касается районов. В городах, где плотность населения выше, проще провести реконструкцию сетей. А в сельской местности, в небольших населенных пунктах, где живет 50, 100, 200 человек, каждый метр замены трубы обходится в десятки, сотни, может быть, в тысячи раз дороже», — пояснил парламентарий.

Александр Козловский добавил, что сегодня у районов нет возможности проводить модернизацию сетевого хозяйства — это касается канализации, очистных сооружений и водоснабжения. При этом он отдал должное региону: за последние годы реализовано несколько крупных проектов, например, по очистным сооружениям в Порхове.

Говоря о связи, депутат отметил, что за несколько лет проблему полностью решить не удалось, хотя во многих населенных пунктах вышки установили и связь появилась. Однако кардинально изменить ситуацию пока не получилось.

Тем не менее, подчеркнул парламентарий, партия продолжает работать над решением этих проблем, опираясь на запросы жителей.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. В прямом эфире радиостанции уже состоялся круглый стол, а также вышел ряд программ с участием руководителей региональных отделений партий и председателя Избирательной комиссии Псковской области. Ранее на ПЛН был дан старт серии аналитических материалов, посвященных потенциалу и ресурсной обеспеченности ведущих политических партий.