Общество

В России планируют повысить устойчивость систем 6G-связи

Исследователи из России впервые добились эффективной и устойчивой работы беспроводного канала связи следующего поколения (6G) на частотах субтерагерцового диапазона в четырех типичных сценариях ее использования. В ходе опытов физикам удалось достичь скорости передачи данных в 12 гигабит в секунду, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

«Мы показали, что система 6G может стабильно передавать данные на нужных частотах и скорости. Это важный шаг для развития технологий связи. В будущем мы будем работать над тем, чтобы сделать систему еще устойчивее с помощью машинного обучения», - пояснил директор Научно-исследовательского института телекоммуникаций МИЭМ НИУ ВШЭ (Москва) Евгений Кучерявый, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Кучерявый и его коллеги уже несколько лет работают над созданием различных устройств и алгоритмов, необходимых для внедрения и эксплуатации нового поколения систем связи (6G), которые провайдеры планируют начать внедрять в следующем десятилетии. Устройства 6G будут работать на частотах субтерагерцового диапазона (десятки и сотни гигагерц), что позволяет им передавать данные с большой скоростью, но при этом делает их уязвимыми к помехам и сдвигам в положении приемников и источников сигнала.

Для борьбы с одной из этих проблем российские физики год назад разработали набор алгоритмов, позволяющих абонентскому устройству выявлять наличие источника помех с вероятностью в 96-98% через несколько миллисекунд после его появления. Недавно им удалось решить эту задачу и для проблемы, связанной с движением владельцев абонентских устройств в процессе их использования.

Для этого Кучерявый и его коллеги собрали прототипы абонентских устройств и базовой станции из зарубежных и российских компонентов и проследили за тем, какие сигналы они вырабатывали в четырех типичных сценариях для пользователей 6G-гаджетов - при использовании систем виртуальной реальности, во время просмотра видеороликов, при звонках и в онлайн-игре. Ученые проследили за тем, как меняется положение абонентского устройства в пространстве во всех четырех случаях, и использовали собранные данные для разработки специального алгоритма.

Он позволяет очень быстро и точно (с 95% вероятностью) определять то, каким образом используется устройство в текущий момент времени, что позволяет корректировать работу антенн 6G-устройств таким образом, что небольшие сдвиги в положении приемника сигнала в пространстве не приведут к ухудшению качества связи. Как отмечается в сообщении, разработка уже заинтересовала телекоммуникационные компании, с которыми ученые обсуждают варианты создания коммерческих устройств, которые смогут конкурировать с зарубежными аналогами, пишет ТАСС.