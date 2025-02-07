В России наблюдается тенденция роста числа подростков-закладчиков

Число подростков, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков в России, растет с 2022 года, при этом число потребляющих наркотики несовершеннолетних сократилось. Об этом сообщила на заседании комитета СФ по соцполитике представитель подразделения по делам несовершеннолетних МВД России Светлана Ушакова.
Ушакова добавила, что в большинстве случаев это происходит через кураторское сопровождение и соответственно через материальную поддержку. «Основной массив преступлений, который относится к категории особо тяжких, представляет как раз эта категория преступлений», - отметила представитель МВД.
Кроме того, она рассказала, что МВД совместно с Генпрокуратурой готовят обращение в Верховный суд о разъяснении порядка квалификации таких преступлений с учетом постановлений Пленума Верховного суда. По ее словам, это делается для того, чтобы в регионах пришли к единому мнению как квалифицировать преступления, в которых ребенок закладывает партию наркотиков, но нет при этом покупателя. «Эта проблема нами была сформулирована, и мы поняли в какую сторону нужно двигаться еще в 2023 году, с учетом того, что с 2022 года у нас пошел рост таких преступлений», - подчеркнула Ушакова.
Параллельно МВД занимаемся проблемой вовлечения несовершеннолетних в потребление наркотиков, пишет ТАСС.