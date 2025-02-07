Общество

В России наблюдается тенденция роста числа подростков-закладчиков

Число подростков, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков в России, растет с 2022 года, при этом число потребляющих наркотики несовершеннолетних сократилось. Об этом сообщила на заседании комитета СФ по соцполитике представитель подразделения по делам несовершеннолетних МВД России Светлана Ушакова.

«Мы видим не проблему потребления, потому что у нас количество потребителей наркотиков [среди несовершеннолетних] значительно сократилось. У нас значительно увеличилось количество несовершеннолетних, которые участвуют в незаконном обороте наркотиков, то есть являются закладчиками таких средств», - сказала она.

Ушакова добавила, что в большинстве случаев это происходит через кураторское сопровождение и соответственно через материальную поддержку. «Основной массив преступлений, который относится к категории особо тяжких, представляет как раз эта категория преступлений», - отметила представитель МВД.

Кроме того, она рассказала, что МВД совместно с Генпрокуратурой готовят обращение в Верховный суд о разъяснении порядка квалификации таких преступлений с учетом постановлений Пленума Верховного суда. По ее словам, это делается для того, чтобы в регионах пришли к единому мнению как квалифицировать преступления, в которых ребенок закладывает партию наркотиков, но нет при этом покупателя. «Эта проблема нами была сформулирована, и мы поняли в какую сторону нужно двигаться еще в 2023 году, с учетом того, что с 2022 года у нас пошел рост таких преступлений», - подчеркнула Ушакова.

Параллельно МВД занимаемся проблемой вовлечения несовершеннолетних в потребление наркотиков, пишет ТАСС.