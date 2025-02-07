Общество

Более шести тонн польских яблок уничтожили в Себеже

6,3 тонны польских яблок уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже 11 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Ранее в Невельском муниципальном округе вблизи деревни Шершнево сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ по Псковской области остановили автомобиль, который перевозил продукцию без документов, подтверждающих её карантинное фитосанитарное состояние и происхождение, с территории Республики Беларусь в обход фитосанитарных постов. Автотранспортное средство передали должностным лицам управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения при досмотре грузового отсека автомобиля была выявлена партия свежих яблок общим весом 6,3 тонны. На коробках с фруктами содержались маркировочные этикетки с указанием страны происхождения – Польша.

По факту выявленного нарушения в отношении водителя, незаконно перевозившего груз, возбуждено дело об административном правонарушении.