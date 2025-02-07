Общество

40 классов закрыли на карантин по ОРВИ в Псковской области

40 классов в 22 школах закрыли на карантин по ОРВИ в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В целях предотвращения распространения респираторных инфекций в регионе закрыто 40 классов в 22 средних школах, три группы в трех дошкольных учреждениях», - сообщили в Роспотребнадзоре.

При появлении любых симптомов ОРВИ или гриппа, ухудшении самочувствия псковичей призывают вызвать врача на дом, чтобы получить рекомендации по лечению и предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Родителей просят пристально следить за самочувствием детей.