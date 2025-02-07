Общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект федерального закона о защите русского языка.

Документ направлен на:

защиту русского языка как государственного;

снижение использования иностранных слов в публичном пространстве;

обеспечение соблюдения норм современного литературного языка.

Согласно законопроекту, информация для потребителей, размещенная на вывесках, указателях и в рекламе, будет представлена на русском языке, избегая слов вроде sale или shop. Перевод на другие языки возможен только при соблюдении равнозначности содержания и оформления.

Кроме того, предполагается внести изменения в некоторые нормативные акты, включая законы «О рекламе», «О защите прав потребителей» и Градостроительный кодекс. Это позволит запретить присвоение иностранно звучащих названий жилым комплексам и микрорайонам.

Документ также предлагает уточнить использование русского языка в СМИ, исключив лексические ошибки и нецензурные выражения, пишет РИА Новости.

В начале года Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, состоявшегося 5 ноября 2024-го. Среди основных пунктов: разработка основ государственной языковой политики, создание единой методологии преподавания русского языка и литературы, открытие культурно-просветительских центров на базе библиотек для продвижения русского языка, принятие мер по организации обучения русскому детей с миграционной историей и другие.