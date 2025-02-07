Общество

Около 60% компаний в РФ готовы повысить зарплаты ради удержания сотрудников

В текущем месяце с кадровым дефицитом столкнулись 86% опрошенных работодателей. Об этом говорится в результатах исследования Русской школы управления (РШУ). Бизнес ищет разные способы удержания сотрудников и привлечения новых работников. В том числе 58% компаний запланировали на 2025 год повышение зарплат.

Также среди основных мер: усиление нематериальной мотивации (57%), расширение обязанностей текущих сотрудников (40%), автоматизация процессов (38%), активный поиск сотрудников через агентства и платформы (36%), переквалификация персонала (28%), привлечение иностранных специалистов (5%). Лишь 3% работодателей не планирует никаких изменений в кадровой политике.

«Работодатели не ждут, когда ситуация с кадрами исправится сама собой. Они активно разрабатывают новые стратегии мотивации и ищут пути повышения эффективности работы персонала. И это верный подход к решению проблемы. Бизнесу нужно внедрять новые управленческие инструменты, обучать сотрудников и адаптироваться к изменениям рынка. Главное — не откладывать это на потом, а действовать уже сегодня. Рынок труда сейчас меняется быстрее, чем когда-либо. Поэтому важно не только привлекать новых сотрудников, но и создавать условия для их развития и долгосрочного сотрудничества», —отметила директор Русской школы управления Анастасия Боровская.

По ее словам, компании, которые сумеют подстроиться под новый ритм работы с кадрами и выстроить эффективную HR-стратегию, окажутся в выигрыше, пишут «Известия».