Общество

Госдума сокращает до двух число обязательных экзаменов после 9 класса

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9 классе в пяти регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Для получения аттестата в этих субъектах РФ нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике.

Законопроект внесли в Госдуму представители разных фракций, в том числе вице-спикеры палаты Петр Толстой и Виктория Абрамченко (оба - «Единая Россия»), глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), председатель комитета ГД по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия - За правду»).

Согласно законопроекту для получения аттестата необходимо успешно пройти ГИА-9 только по двум обязательным учебным предметам - «Русский язык» и «Математика», а не по четырем, как это предусмотрено сейчас. Законопроектом в качестве эксперимента предлагается в 2025 году установить такой особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в пяти субъектах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Республике Северная Осетия - Алания, пишет ТАСС.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подумать над тем, чтобы при поступлении в вуз учитывался средний балл по аттестату. «Действующая система выстроена таким образом, что начиная со средних классов дети готовятся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по конкретным предметам: двум обязательным и, как правило, двум дополнительным. Зачастую в ущерб получению знаний по всем остальным дисциплинам. Но есть те, кто добросовестно изучает всю школьную программу. Это необходимо не только поддерживать, но и поощрять», - написал Володин в своем телеграм-канале.