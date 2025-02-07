В Госдуме обсудят проект о регулировании видеоигр в конце февраля

Заседание рабочей группы Госдумы по обсуждению проекта о регулировании видеоигр пройдет в конце февраля, на нем обсудят предложения по изменениям в проект, сообщил депутат ГД Антон Горелкин.
Депутат добавил, что он внимательно изучил предложения по доработке законопроекта о видеоигровой индустрии.
«В мой адрес поступило довольно много писем и от представителей отрасли, и от простых геймеров. Хочу сказать спасибо тем, кто оставил в стороне эмоции и воспринял идею регулирования этой сферы трезво, представив проработанные и аргументированные поправки. Ценю искреннее желание некоторых участников рынка помочь сделать этот законопроект по-настоящему качественным и эффективным инструментом, который поможет развиваться российскому геймдеву», - отметил парламентарий.
Горелкин считает, что отдельного внимания заслуживает предложение распространить требование авторизации пользователей только на российские видеоигровые платформы и тем самым закрыть дискуссию о возможной блокировке Steam, пишет РИА Новости. При этом депутат отметил, что цели блокировки Steam и других иностранных игровых платформ никогда не было.
Горелкин подчеркнул, что депутаты внимательно отнесутся и к запросам российских «игроделов» по поводу всевозможных льгот, в том числе идее об освобождении российских студий от налогов. «Поскольку речь идет о бюджетном процессе, эти предложения нужно прорабатывать в тесном диалоге с министерствами», - заключил он.