Общество

Менее 2% овощей отечественного происхождения в Псковской области не прошли проверку по содержанию нитратов в 2024 году

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Псковской области за год проверили 121 объект, реализующий плодоовощную продукцию на территории региона. В Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области исследовали более 390 проб овощей, плодов, ягод, бахчевых культур, орехов, в том числе 138 проб импортируемой продукции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Исследования проводились по санитарно-химическим показателям на содержание нитратов, пестицидов, токсичных элементов, а также по микробиологическим, паразитологическим показателям, содержанию ГМО, радионуклидов.

Четыре пробы овощей отечественного происхождения не соответствовали установленным требованиям по содержанию нитратов, что составило 1,7% отобранных образцов. По результатам лабораторных испытаний в 65 пробах импортируемой плодоовощной продукции выявлены остаточные количества пестицидов, применяемых при выращивании. При этом во всех пробах обнаруженные количества не превышали установленных требований.

В исследованных образцах овощей, плодов, ягод, бахчевых культур не выявлено превышение гигиенических нормативов по содержанию токсичных элементов, радионуклидов, генномодифицированных организмов (ГМО).

Наиболее частые нарушения законодательства в сфере технического регулирования - это отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей, обеспечивающих прослеживаемость плодоовощной продукции, и нарушение условий ее хранения. По результатам проведенных контрольно-надзорных и профилактических мероприятий с реализации снято две партии плодоовощной продукции общим объемом 5,36 кг.