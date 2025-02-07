Общество

«Зверьё моё»: Всё о содержании и уходе за мопсами. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию нового выпуска программы «Зверьё моё», который вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 13 февраля.

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришли владелица псковского питомника мопсов «Элин Паг» Эльвира Бельская и один из её подопечных Марк. Гостья рассказала об особенностях породы, нюансах содержания и ухода за мопсами.

В чём нуждаются собаки-брахицефалы зимой и летом, и для чего им в детстве подвязывают уши? На что обращать внимание хозяевам, чтобы сохранить здоровье питомца? Как выбрать рацион? Каким критериям должен соответствовать потенциальный владелец? Что подразумевают выставки для собак, и чем они интересны обычным посетителям? Об этом и многом другом - в эфире.