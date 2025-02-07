Общество

Псковским ветеранам перечислят выплату в честь 80-летия Победы перед праздником

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина псковские ветераны получат праздничные выплаты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

«Выплату в размере 80 тысяч рублей отделение СФР по Псковской области перечислит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и их вдовам, а также гражданам, награжденным знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда" и несовершеннолетним узникам концлагерей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники получат по 55 тысяч рублей», — рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Ветераны, проживающие в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии и Прибалтике, также получат юбилейную выплату.

Помимо юбилейной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны также будет перечислена ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей.

Обращаться в клиентские службы регионального отделения СФР с заявлением для получения средств ветеранам или их близким не нужно, всё будет назначено автоматически по имеющимся данным. Средства будут перечислены до празднования Дня Победы вместе с апрельской пенсией.