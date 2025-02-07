Псковским ветеранам перечислят выплату в честь 80-летия Победы перед праздником

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина псковские ветераны получат праздничные выплаты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.
Ветераны, проживающие в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии и Прибалтике, также получат юбилейную выплату.
Помимо юбилейной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны также будет перечислена ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей.
Обращаться в клиентские службы регионального отделения СФР с заявлением для получения средств ветеранам или их близким не нужно, всё будет назначено автоматически по имеющимся данным. Средства будут перечислены до празднования Дня Победы вместе с апрельской пенсией.