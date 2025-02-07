Общество

Александр Козловский: С этого года в регионе стартует программа обновления детских садов

С 2025 года в Псковской области стартует программа обновления детских садов, рассказал секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», по проекту «Единой России» и Минпросвещения в 2025 году в стране отремонтируют почти 1,5 тысячи объектов образования. Работы запланированы не только в 1277 школах, но и впервые - в 142 детских садах, 77 колледжах.

«В Псковской области в 2025 году будут капитально отремонтированы восемь школ, еще 16 — в следующие два года. Также в текущем году запланирован ремонт мастерских в Псковском политехническом колледже. С этого года в нашем регионе стартует программа обновления детских садов — будут приведены в порядок по одному учреждению в Пскове и Великих Луках. Еще пять детсадов будут капитально отремонтированы до 2027 года. За каждым ремонтируемым по народной программе "Единой России" образовательным объектом закреплены депутаты, которые следят за сроком и качеством ремонта», - рассказал Александр Козловский.

Как сообщил секретарь Генсовета Владимир Якушев на Всероссийском штабе партии и Минпросвещения по капитальному ремонту школ, в ближайшие три года по народной программе «Единой России» капитально отремонтируют и построят почти 4,5 тысячи объектов образования.

«По итогам предыдущего штаба все получили «дорожную карту» от Минпросвещения с конкретными сроками проведения работ. Прошу зафиксировать две контрольные даты. 10 февраля – срок, до которого должны были быть запущены все конкурсные процедуры. И 20 марта – финальный срок заключения контрактов. Начиная со следующего штаба, будем контролировать соблюдение этих графиков», - сказал он.

Секретарь Генсовета напомнил, что с 2022 года уже отремонтированы 4932 здания школ. Из них почти 20% – 847 школ – в прошлом году.

«Назову регионы-лидеры, кто полностью выполнили взятые на себя обязательства по строительству и ремонту образовательных учреждений и ничего не переносили на 2025 год. Это Московская область, Санкт-Петербург, Москва, Севастополь, Чеченская Республика, республики Татарстан, Ингушетия, Мордовия, Алтай, Саратовская, Воронежская, Ярославская, Пензенская, Тверская, Тульская, Мурманская, Смоленская, Тюменская области, ЛНР и Ямало-Ненецкий автономный округ. Подчеркну, реализация проекта показала: качество работы управленческих команд не всегда зависит от уровня бюджетной обеспеченности регионов», - сказал Владимир Якушев.

В «жёлтой» зоне 38 регионов – они выполнили обязательства по вводу объектов, но есть согласованные переносы на 2025 год.

«К сожалению, ряд регионов у нас в «красной» зоне. Это субъекты, которые не сдали вовремя свои объекты и при этом официально не перенесли их на 2025 год. Самое большое количество таких объектов – в Кировской, Челябинской, Кемеровской, Томской, Новосибирской областях, Хабаровском крае, Карачаево-Черкесской Республике», - сообщил секретарь Генсовета «Единой России».

Он также отметил, что в 2024 году построены 293 новых школы на 217,5 тысяч школьников. А всего с 2019 года введены в эксплуатацию 1634 школы более чем на один миллион учебных мест.

«Подчеркну, показатель в 1300 новых школ, установленный в поручении президента, перевыполнен на 25%», - подчеркнул Владимир Якушев.

Что касается детсадов, с 2019 года введено в эксплуатацию 1688 детских садов на 246 тысяч мест.

В заключение секретарь Генсовета «Единой России» обратился к представителям регионов с просьбой принять участие в обсуждении Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. Разработка документа ведётся по поручению президента.

«Я прошу все регионы очень вдумчиво его изучить. «Единая Россия» готова стать точкой сборки всех ваших предложений. Считаю, от этого документа во многом зависит будущее нашей страны. От кого, с каким багажом знаний, навыков, системой ценностей, наши молодые люди будут выходить из учебных заведений, зависит конкурентоспособность России, её возможность отвечать на глобальные вызовы», - заключил Владимир Якушев.

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом Владимиром Путиным на съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют общественные штабы с участием депутатов Госдумы, сенаторов от партии, родителей и педагогов. Их «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С 2024 года участие в программе принимают и новые регионы.

В общей сложности с 2022 года реализации программы капитально отремонтировано более 4,9 тысячи школьных зданий. Также при поддержке партии досрочно выполнено поручение президента о строительстве 1300 новых школ с начала реализации нацпроекта «Образование» – введено в эксплуатацию более 1,6 тысячи зданий. С 2019 года введены в эксплуатацию почти 1,7 тысячи детских садов общей мощностью почти 250 тысяч мест.

Помимо этого, «Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы капремонта образовательных учреждений, а также строительства новых школ и детских садов. Ранее в послании Федеральному Собранию президент поручил продлить программу капремонта школ до 2030 года, а также расширить её на детские сады, колледжи, общежития вузов.