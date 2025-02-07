Александр Козловский: С этого года в регионе стартует программа обновления детских садов

С 2025 года в Псковской области стартует программа обновления детских садов, рассказал секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», по проекту «Единой России» и Минпросвещения в 2025 году в стране отремонтируют почти 1,5 тысячи объектов образования. Работы запланированы не только в 1277 школах, но и впервые - в 142 детских садах, 77 колледжах.
«В Псковской области в 2025 году будут капитально отремонтированы восемь школ, еще 16 — в следующие два года. Также в текущем году запланирован ремонт мастерских в Псковском политехническом колледже. С этого года в нашем регионе стартует программа обновления детских садов — будут приведены в порядок по одному учреждению в Пскове и Великих Луках. Еще пять детсадов будут капитально отремонтированы до 2027 года. За каждым ремонтируемым по народной программе "Единой России" образовательным объектом закреплены депутаты, которые следят за сроком и качеством ремонта», - рассказал Александр Козловский.
Как сообщил секретарь Генсовета Владимир Якушев на Всероссийском штабе партии и Минпросвещения по капитальному ремонту школ, в ближайшие три года по народной программе «Единой России» капитально отремонтируют и построят почти 4,5 тысячи объектов образования.
Секретарь Генсовета напомнил, что с 2022 года уже отремонтированы 4932 здания школ. Из них почти 20% – 847 школ – в прошлом году.
«Назову регионы-лидеры, кто полностью выполнили взятые на себя обязательства по строительству и ремонту образовательных учреждений и ничего не переносили на 2025 год. Это Московская область, Санкт-Петербург, Москва, Севастополь, Чеченская Республика, республики Татарстан, Ингушетия, Мордовия, Алтай, Саратовская, Воронежская, Ярославская, Пензенская, Тверская, Тульская, Мурманская, Смоленская, Тюменская области, ЛНР и Ямало-Ненецкий автономный округ. Подчеркну, реализация проекта показала: качество работы управленческих команд не всегда зависит от уровня бюджетной обеспеченности регионов», - сказал Владимир Якушев.
В «жёлтой» зоне 38 регионов – они выполнили обязательства по вводу объектов, но есть согласованные переносы на 2025 год.
«К сожалению, ряд регионов у нас в «красной» зоне. Это субъекты, которые не сдали вовремя свои объекты и при этом официально не перенесли их на 2025 год. Самое большое количество таких объектов – в Кировской, Челябинской, Кемеровской, Томской, Новосибирской областях, Хабаровском крае, Карачаево-Черкесской Республике», - сообщил секретарь Генсовета «Единой России».
Он также отметил, что в 2024 году построены 293 новых школы на 217,5 тысяч школьников. А всего с 2019 года введены в эксплуатацию 1634 школы более чем на один миллион учебных мест.
«Подчеркну, показатель в 1300 новых школ, установленный в поручении президента, перевыполнен на 25%», - подчеркнул Владимир Якушев.
Что касается детсадов, с 2019 года введено в эксплуатацию 1688 детских садов на 246 тысяч мест.
В заключение секретарь Генсовета «Единой России» обратился к представителям регионов с просьбой принять участие в обсуждении Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. Разработка документа ведётся по поручению президента.
Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом Владимиром Путиным на съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют общественные штабы с участием депутатов Госдумы, сенаторов от партии, родителей и педагогов. Их «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С 2024 года участие в программе принимают и новые регионы.
В общей сложности с 2022 года реализации программы капитально отремонтировано более 4,9 тысячи школьных зданий. Также при поддержке партии досрочно выполнено поручение президента о строительстве 1300 новых школ с начала реализации нацпроекта «Образование» – введено в эксплуатацию более 1,6 тысячи зданий. С 2019 года введены в эксплуатацию почти 1,7 тысячи детских садов общей мощностью почти 250 тысяч мест.
Помимо этого, «Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы капремонта образовательных учреждений, а также строительства новых школ и детских садов. Ранее в послании Федеральному Собранию президент поручил продлить программу капремонта школ до 2030 года, а также расширить её на детские сады, колледжи, общежития вузов.