«Беседка»: Глава управления Росалкогольтабакконтроля по СЗФО Юрий Чащин о трендах на алкогольном рынке. ВИДЕО

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с главой управления Росалкогольтабакконтроля по СЗФО

Александр Борисов: Если американцы выступают за мирное решение украинского конфликта, это можно только приветствовать

В Пскове упавшая в коллектор собака погибла после спасения

Псковским ветеранам перечислят выплату в честь 80-летия Победы перед праздником

ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном вокзале в Пскове

Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 13 февраля

Экс-губернатор Псковской области о звонке Путина Трампу: Главный вопрос — об условиях перемирия

«Три мудреца»: Перспективы мира. Восторги и ужас

Мужчине, перевозившему взрывчатку в иконах через границу в Псковской области, ужесточили наказание

Движение по временному объезду моста через реку Романовка открыли в Палкинском районе

Андрей Маковский: Сейчас рано говорить об улучшении отношений между РФ и США

«Зверьё моё»: Всё о содержании и уходе за мопсами. ВИДЕО

Менее 2% овощей отечественного происхождения в Псковской области не прошли проверку по содержанию нитратов в 2024 году