Общество

Мошенники звонят псковичам под видом колл-центра областной больницы

В Псковской области зафиксировали случаи мошенничества, когда преступники представляются сотрудниками колл-центра Псковской областной клинической больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОКБ.

«Внимание! Были зафиксированы случаи мошенничества. Злоумышленники представляются работниками нашего колл-центра. Хотим напомнить, что наш колл-центр звонит только с номеров: 8-921-114-52-33, 8-900-991-02-11, 8-900-991-02-13, 8-900-991-02-15. Мы никогда не запрашиваем личные данные, такие как СНИЛС, по телефону, а также не работаем с кодами из SMS-сообщений», - отметили в больнице.

Также в администрации лечебного учреждения призвали на просьбу предоставить какие-либо данные по телефону немедленно прекратить разговор.

«Берегите себя и своих близких! Если у вас возникли сомнения или вопросы, вы можете обратиться в колл-центр по номеру: 8-921-114-52-33 или 8 (8112) 29-57-00», - добавили в областной больнице.