Общество

На проведение картографических работ в Псковской области выделили 4,3 млн рублей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем регионального Управления Росреестра Олесей Ребеко, на которой подведены итоги работы ведомства в 2024 году, рассмотрены вопросы наполнения ЕГРН необходимыми сведениями, проведения комплексных кадастровых и картографических работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Правительство области с региональным управлением Росреестра и муниципальными образованиями ведут большую работу по наполнению реестра недвижимости достоверными сведениями. Работа по внесению информации в ЕГРН ведется по поручению Президента России. Расскажите, на каком этапе находимся и есть ли какие-то сложности в реализации этой работы», — отметил Губернатор.

Говоря об установлении административных территориальных границ, Олеся Ребеко проинформировала, что в прошлом году в ЕГРН внесены сведения по последней межрегиональной границе с Тверской областью. Таким образом, в реестре полностью размещены данные о границах Псковской области со всеми смежными субъектами. Кроме того, на 100% определены и внесены в ЕГРН границы всех муниципальных образований.

В соответствии с утвержденными планами-графиками динамично идет внесение в ЕГРН данных и о границах населенных пунктов, продолжила Олеся Ребеко. По итогам прошлого года внесена информация о границах 65% населенных пунктов и территориальных зон Псковской области, прирост за год составил около 30%. Псков и Великие Луки, например, работу завершили в полном объеме. Работа по наполнению реестра нацелена на упорядочивание земельных отношений и улучшение правового статуса земель, создает условия для более эффективного использования земельных ресурсов. Отдельное направление работы — внесение в ЕГРН сведений об объектах культурного наследия, основная цель которой обеспечение их сохранности, а также возможность включения их в современное использование.

Еще одна тема встречи - проведение картографических работ, которые необходимы не только для создания единой электронной картографической основы (ЕЭКО), проведения комплексных кадастровых работ, но и для выполнения надзорных функций. В настоящее время показатель создания ЕЭКО — около 63%, к концу года его планируется увеличить до 80–85%. На проведение картографических работ в этом году из регионального бюджета запланировано выделение 4,3 млн рублей.

Олеся Ребеко также проинформировала о результатах проведенных комплексных кадастровых работ. В прошлом году они охватили практически 5 тыс объектов. В этом году планируется провести работы в отношении почти 16 тыс объектов силами филиала ППК Роскадастр. А также из регионального бюджета на эти цели в этом году планируется направить около 5,5 млн рублей.

Михаил Ведерников и Олеся Ребеко обсудили вопросы, связанные с проведением работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. «Все запланированные работы по анализу объектов недвижимости выполнены в полном объеме. Мониторинг уже затронул почти 120 тыс объектов недвижимости. Работа ведется для соблюдения прав граждан и хозяйствующих субъектов, а также направлена на повышение уровня доходов бюджетов всех уровней», — подчеркнула она.

Олеся Ребеко представила результаты реализации в Псковском районе пилотного проекта по вовлечению объектов недвижимости в экономический оборот, в рамках которого уже проанализированы 85% объектов недвижимости. Работа позволяет выявлять самовольные и бесхозяйные постройки, нарушения в области земельного законодательства, а также направлена на установление неиспользованных территорий. Так, например, в Псковском районе уже выявлено 1,1 тыс га таких земель, из которых для жилищного строительства может быть использовано более 700 га.

Губернатор обратил внимание, что проект необходимо тиражировать и на ряд других муниципалитетов, что позволит провести инвентаризацию земель и имущества на их территории и обобщить сведения обо всех объектах недвижимости. Глава региона также поблагодарил руководителя регионального Управления Росреестра за проведенную работу. Михаил Ведерников обратил внимание, что вопрос правомерности использования земельных участков для региона остается важным и попросил актуализировать информацию о земельных участках, находящихся в частной собственности, которые не используются по целевому назначению.