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Общество

МВД предупредило о мошеннической схеме с рассылкой фейковых уведомлений

13.02.2025 21:01|ПсковКомментариев: 0

Мошенники рассылают предприятиям фальшивые уведомления о признаках теневой активности якобы от инспекции труда, после чего просят перейти по QR-коду, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Мошенники от лица Инспекции труда рассылают организациям и предприятиям фальшивые уведомления о якобы выявленных признаках теневой занятости», - говорится в сообщении.

Злоумышленники запрашивают документы и угрожают выездной проверкой. Для получения подробностей требуют оплатить «госпошлину» по QR-коду. После оплаты средства уйдут мошенникам, а информация будет использована для организации дальнейших атак, пояснили правоохранители.

Данная схема зафиксирована Государственной инспекцией труда Тамбовской области, однако может быть масштабирована в другие субъекты РФ, пишет РИА Новости

Источник: Псковская Лента Новостей
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