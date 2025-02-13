В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке долгое время

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о выплатах парам, состоящим в браке не менее 30 лет, документ доступен в думской базе данных.
Кроме того, авторы инициативы предложили выплачивать:
Сейчас подобные выплаты действуют в 19 регионах и некоторых городах, но существенно различаются.
Парламентарии отметили, что чаще всего премируют семейные пары, прожившие в браке 50 лет, в некоторых регионах выплаты полагаются и за последующие круглые даты — 55, 60, 65, 70 лет.
Документ также предлагает:
Авторы документа предусмотрели, что региональные власти и местное самоуправление смогут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки пар, состоящих в браке долгое время, в том числе с учетом количества детей в семье.
Согласно проекту, выплату назначат в течение десяти дней после обращения, заявление нужно подать не позднее двух месяцев с даты юбилея в электронном виде через ЕГИССО, МФЦ или лично.
Депутаты считают, что нововведение укрепит институт брака и поможет сохранить традиционные семейные ценности в России, пишет РИА Новости.