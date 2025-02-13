Общество

В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке долгое время

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о выплатах парам, состоящим в браке не менее 30 лет, документ доступен в думской базе данных.

«Супруги, прожившие в официальном браке со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния не менее 30 лет, имеют право на получение выплат к юбилею совместной жизни в следующих размерах: 30 тысяч рублей — в связи с 30‑летием совместной жизни», — говорится в проекте.

Кроме того, авторы инициативы предложили выплачивать:

40 тысяч рублей — к 40‑летию со дня свадьбы;

50 тысяч — к 50‑летию;

60 тысяч — к 60‑летию;

70 тысяч — к 70‑летию.

Сейчас подобные выплаты действуют в 19 регионах и некоторых городах, но существенно различаются.

Парламентарии отметили, что чаще всего премируют семейные пары, прожившие в браке 50 лет, в некоторых регионах выплаты полагаются и за последующие круглые даты — 55, 60, 65, 70 лет.

Документ также предлагает:

ежегодно индексировать размер выплат к юбилеям совместной жизни;

увеличивать их на районный коэффициент для людей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями.

«Согласно законопроекту, полномочия по назначению и предоставлению выплат к юбилеям Российская Федерация передает для осуществления органам государственной власти субъектов России, которые осуществляют и исполняют данные полномочия за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта России в порядке, определяемом правительством России», — указано в проекте.

Авторы документа предусмотрели, что региональные власти и местное самоуправление смогут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки пар, состоящих в браке долгое время, в том числе с учетом количества детей в семье.

Согласно проекту, выплату назначат в течение десяти дней после обращения, заявление нужно подать не позднее двух месяцев с даты юбилея в электронном виде через ЕГИССО, МФЦ или лично.

Депутаты считают, что нововведение укрепит институт брака и поможет сохранить традиционные семейные ценности в России, пишет РИА Новости.