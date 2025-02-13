Общество

Делегация Псковского облсовпрофа посетила производство ковров в Витебске

Представители профсоюзов из Витебска организовали для участников профсоюзной стратегической сессии экскурсию на ОАО «Витебские ковры», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

Экскурсия была познавательной, отметили в облсовпрофе и добавили, что это единственное в Республике Беларусь предприятие, которое изготавливает ковровые изделия.

Участников делегации познакомили с историей предприятия. Во время экскурсии делегация посетила выставочный зал ОАО «Витебские ковры». На предприятии почти стопроцентный охват по членам профсоюза, что является показателем эффективной деятельности профсоюзной организации, заметили в облсовпрофе.

«Сегодня мы обменялись опытом работы с коллегами и обсудили работу первичной профсоюзной организации предприятия. Поддержка молодежи, пенсионеров и специалистов проходит на высшем уровне. Это неотъемлемая часть нашей работы» - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.