Общество

36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана отмечают 15 февраля

Ритуал возложения цветов и митинг памяти «Мы от Родины вдали свой долг нелёгкий исполняли…» состоится 15 февраля в Пскове в честь 36-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.

Возложение цветов пройдет у мемориального комплекса в сквере у Дома офицеров по адресу: улица Комдива Кирсанова, дом №5 в 12:00. Затем в концертном зале Дома офицеров состоится концерт-реквием «По дорогам необъявленной войны».

Напомним, военный конфликт на территории Демократической республики Афганистан, в котором принимал участие ограниченный контингент советских войск, начался для СССР 25 декабря 1979 года.

За 10 лет участия в войне советская армия потеряла убитыми и умершими от ран более 15 тысяч человек. В боях в Афганистане погибли 46 псковичей, из них более половины посмертно награждены орденами и медалями, а три военнослужащих получили звание Героя Советского Союза.

Советские войска покинули Афганистан 15 февраля 1989 года – в 2010 году эта дата в России стала официальным праздником – Днём памяти воинов-интернационалистов.