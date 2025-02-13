Псковичей приглашают принять участие в онлайн-марафоне «Подвиг женщин Победы»

Фонд «Защитники Отечества» приглашает принять участие во всероссийском онлайн-марафоне «Подвиг женщин Победы». Марафон продлится до 15 апреля 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей фонде.
Для участия в нем необходимо разместить на странице «ВКонтакте» публикацию с историей о женщинах-героинях вашей семьи. В конце поста необходимо указать хештег #ПодвигЖенщинПобеды.
В публикации можно разместить архивные снимки, видео, клип, коллаж, рисунок, историю, цитату. Лучшие материалы будут размещены на выставке в Москве, приуроченной ко Дню Победы. Организаторы онлайн-марафона – фонд «Защитники Отечества», Национальный центр исторической памяти при президенте РФ и Совет Евразийского женского форума.