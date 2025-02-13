Общество

В России каждый второй случай онкозаболевания выявляют на ранней стадии

В России каждый второй случай рака выявляют на ранних стадиях, сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии и главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Это значительно повышает шансы пациентов на успешное лечение.

«Сегодня более 60% опухолей обнаруживают на ранних стадиях — первой и второй. Это, безусловно, увеличивает вероятность успешного лечения», — сказал Каприн.

Он также отметил, что за время реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение» были достигнуты значительные результаты. Например, увеличился показатель пятилетней выживаемости пациентов и снизился показатель одногодичной летальности, пишет РИА Новости.

Это важные индикаторы эффективности лечения и ранней диагностики, подчеркнул Андрей Каприн.