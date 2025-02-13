Общество

Уровень экологической осознанности в Пскове вырос на 60% – центр «Экопрактика»

Экологический центр «Экопрактика» подвел итоги работы за 2024 год, отметив значительный прогресс в формировании экологической культуры среди жителей Пскова. Согласно данным центра, уровень экологической осознанности в городе вырос на 60%, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.

Фото здесь и далее: экологический центр «Экопрактика»

Количество посетителей экопространства достигло 700 человек, что свидетельствует о растущем интересе псковичей к экологической тематике.

«Всё больше псковичей вовлекаются в экотематику, начинают отсортировывать вторсырье от бытовых отходов. Начинают с малого: пластиковые крышечки, батарейки, блистеры от лекарств», – рассказывает руководитель «Экопрактики» Виктория Посадская.

Помимо семей с детьми, активно участвующих в экологических конкурсах и инициативах, в экоповестку вовлекается и студенческая молодежь. Волонтеры помогают в экоцентре с сортировкой вторсырья, подготовкой его к утилизации, проведением мастер-классов и экологических мероприятий. В 2024 году на базе «Экопрактики» организовано 41 мероприятие при активном участии волонтеров.

«Невероятно горжусь тем, что на базе экоцентра нам удалось создать такую творческую и уютную атмосферу, что ребята, которые случайно пришли отработать пару часов для зачета, остались в команде и активно развивают наше пространство своими идеями. Волонтерам здесь нравится», – подчеркнула Виктория Посадская. Количество волонтеров увеличилось на 50% по сравнению с 2023 годом.

Экологический центр «Экопрактика» можно посетить каждую среду с 17:30 до 19:30 и каждую субботу с 12:00 до 16:00 по адресу: город Псков, набережная реки Великой, дом 6.