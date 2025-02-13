Общество

«Ростелеком» определил самые популярные точки доступа Wi-Fi среди малых населенных пунктов Псковской области

Жители псковских поселков в 2024 году скачали суммарно более 203 терабайтов (ТБ) трафика через публичные точки доступа Wi-Fi, установленные «Ростелекомом» в рамках первого этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН). Один ТБ данных — это примерно 250 фильмов или 500 часов видео в формате HD, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: «Ростелекомом»

За год три населенных пункта с самыми активными интернет-пользователями потребили 24,7 ТБ данных. Первое место по объему трафика заняла деревня Вербилово, расположенная в Пустошкинском районе. Жители и гости этого населенного пункта за год скачали и передали 11,1 ТБ данных.

На второй строке рейтинга с небольшим отрывом расположилось древнее село Кудеверь (10,8 ТБ). Упоминания о нем встречаются в документах XVI века. Село находится на Бежаницкой возвышенности, на берегу живописного озера Кудеверское.

На третьем месте — деревня Прискуха, Локнянский район. Здесь пользователи публичной точки Wi-Fi потребили 2,8 ТБ трафика. Прискуха упоминается в архивных документах как место остановки исторических личностей: в 1784 году здесь проходил маршрут Екатерины II во время ее посещения Псковщины, а император Александр I неоднократно останавливался на станции по пути в Великие Луки.

Пик активностей пользователей в Псковской области пришелся на январь прошлого года: суммарный трафик за месяц составил 11,3 ТБ.

«Наша работа по устранению цифрового неравенства приносит реальные результаты. Активное потребление трафика в малых населенных пунктах Новгородской области это подтверждает. Мы продолжаем работать над тем, чтобы технологии были доступны каждому, независимо от места проживания, и уверены, что цифровое равенство — это ключ к будущему нашего общества», — сказала директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Скорость передачи данных в публичных точках доступа к Сети, построенных в рамках проекта УЦН, — не менее 10 Мбит/с. Пользователь может авторизоваться с помощью СМС или учетной записи портала Госуслуг и выйти в интернет на любом устройстве, поддерживающем Wi-Fi.