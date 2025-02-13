Общество

Псковская молодежь сможет принять участие в федеральном грантовом конкурсе

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявило о запуске заочного конкурса «Росмолодёжь.Гранты 1 сезон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по молодежной политике.



Фото: пресс-служба комитета по молодежной политике Псковской области

Конкурс открыт для молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Участник может подать заявку только один раз, выбрав одну из 18-ти номинаций. Максимальный размер гранта на реализацию социального проекта — 1 000 000 рублей.

Рекомендованный срок реализации проектов – июль 2024 – июнь 2025.

Заявки принимаются до 17 марта 2025 года в 12:00 по московскому времени.

Подать заявку на конкурс и узнать более подробную информацию можно на сайте.