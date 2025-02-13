Общество

Курорты Кавказа нарастят турпоток, запустив туры с совмещенными видами отдыха

Курорты Республик Кавказа в ближайшие два года смогут существенно увеличить туристический поток за счет запуска новых мультиформатных туров, которые представляют собой сочетание сразу всех видов отдыха, сообщает ТАСС.



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Такие пакетные предложения будут предусматривать в рамках одного тура посещение курортов сразу нескольких кавказских республик, сообщила ТАСС президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада (АСТУР) Гелена Самохвалова.

Она пояснила, что ее организация в настоящее время впервые разработала и запустила подобные мультиформатные туры, они были разработаны совместно с ведущими отельерами и рестораторами республик Кавказа.

По ее словам, внимание к курортам Кавказа будет повышаться на фоне инцидента с нефтяными танкерами, произошедшем в Краснодарском крае. При этом, отметила Самохвалова, 50 назад северокавказский регион активно принимал туристов по всей своей географии: в горах, на побережье и в лечебных учреждениях.

«Текущая ситуация показывает, что сейчас есть желание и запрос восстановить этот потенциал и развивать его. Развитие туризма на Северном Кавказе за последние два-три года обусловлено колоссальным природно-рекреационным, историко-культурным и санаторно-курортным потенциалом. За счет того, что на Северный Кавказ обратили внимание федеральные власти и крупные компании и запустили перспективные проекты с серьезным капиталовложением, в их числе Каспийский прибрежный кластер, это стало стимулом для увеличения как чартерных рейсов из разных субъектов нашей страны, так и региональных субсидированных рейсов», - сказала Самохвалова.