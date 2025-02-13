Общество

Юбилейные медали к 80-летию Победы вручили ветеранам в Псковском районе

Юбилейные медали по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне вручили ветеранам, живущим в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале главы Псковского района Натальи Федоровой.

«Завершение недели вместе с главными героями года 80-летия Победы – представителями поколения Великой Отечественной войны. Отправились в Ядровскую волость, чтобы на дому, выполняя поручение президента, вручить юбилейные медали. Сегодня наши ветераны – старожилы, умудренные жизненным опыт и нелегкими перипетиями судьбы люди. А тогда, 80 лет назад, они только начинали жить. Война безжалостно отобрала детство и юность, разрушила мечты: голод, холод, страх, потери близких – тяжелейшие испытания легли на их плечи. Слушая их рассказы о военном лихолетье, каждый раз до глубины души поражаешься, как им удалось пережить весь этот ужас. Сами они на это говорят, что помогла искренняя вера в Победу – она давала силы и мужество. Восхищает их жизнелюбие, мудрость, скромность, добросердечность. Эти люди – настоящий пример мужества и подлинного патриотизма для всех нас», - отметила Наталья Федорова.

Она подчеркнула, что несмотря на тяготы прошлого и преклонный возраст, ветераны сохраняют оптимизм и веру в будущее: выросли дети и внуки, радуют правнуки и они передают им свой опыт, мудрость и любовь к Родине.

«От всего сердца желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия! Спасибо за Победу и послевоенное восстановление родной земли!» - подытожила Наталья Федорова.