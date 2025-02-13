Общество

Участники четвертой стратсессии профсоюзов посетили медиацентр Витебской области

Участники четвертой Стратегической сессии профсоюзов посетили медиацентр Витебской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

В пресс-центре региона участники сессии совместно с председателем Федерации профсоюзов Витебской области Юрием Деркачём представили информацию о совместной работе профобъединений в рамках реализации заключённых соглашений о взаимодействии и сотрудничестве в 2024 году.

В рамках встречи подписали соглашения о сотрудничестве областными профсоюзными организациями работников госучреждений, здравоохранения Витебской и Псковской областей.

«Это еще одна возможность взаимодействия между народами Союзных государств. Совместная международная работа начиналась более 20 лет назад. Тогда это было трехстороннее соглашение между профсоюзами Витебской, Смоленской и Псковской областей. После к нам присоединились коллеги из Новгородской федерации профсоюзов», – подчеркнул председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«У нас много общего. Мы видим результаты совместной работы в рамках основной функции – защиты прав и законных интересов трудящихся, а также в области оздоровления, охраны труда и др. Особый символизм и в том, что соглашения подписаны в преддверии 80-летия Великой Победы», – добавил Игорь Иванов.

Договоренности касаются самых различных направлений работы, среди них, например, взаимодействие профсоюзного актива, а также обмен опытом работы, реализация совместных инициатив.