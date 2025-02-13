Общество

Новый терапевт приступил к работе в Псковской городской поликлинике

Новый молодой специалист — участковый врач-терапевт подразделения №1 Псковской городской поликлиники Елена Кучко приступила к работе в медицинском учреждении, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области

Елена Кучко с детства мечтала стать врачом, и в этом её желание поддерживала мама. В 2024 году она успешно окончила Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко по специальности «Лечебное дело».

«С первого года обучения я поняла, что сделала правильный выбор. Быть врачом — это моё призвание. Терапия интересна тем, что охватывает множество направлений. Это благородная профессия, и видеть здоровых и благодарных пациентов для меня ценнее всего. Это вдохновляет меня продолжать совершенствоваться и находить время для каждого», — поделилась Елена Кучко.